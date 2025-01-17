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İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

17:3817/01/2025, Cuma
AA
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İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle yurt içine ve dışına seyahat edecekler, çocuklarının karnelerini almasının ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.
İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle yurt içine ve dışına seyahat edecekler, çocuklarının karnelerini almasının ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bugün başlayan 15 günlük yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayan yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.


İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle yurt içine ve dışına seyahat edecekler, çocuklarının karnelerini almasının ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, terminal girişinde yolcuları yoğunluğu daha az olan kontrol noktalarına yönlendirdi.


Kontrol noktalarından geçen yolcular, iç ve dış hat terminallerinde kontuarlarda bilet ve bagaj işlemlerini yaptı. Yoğunluk nedeniyle kontuarlarda, uçağı gidiş öncesindeki kontrol noktalarında ve pasaport kontrolünde kısa süreli kuyruklar oluştu.

İGA ekipleri, polis ve diğer ilgili birim çalışanları, yoğunluğun azaltılması için önlem aldı.


Yarıyıl tatili ile umreye giden yolcuların aynı saatlerde İstanbul Havalimanı'na gelmesiyle öğlen saatlerinde başlayan yolcu yoğunluğunun, hafta sonunda da devam etmesi bekleniyor.


Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 426 sefer ile 225 bin 891 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

"Yarıyıl tatili olması nedeniyle çok mutluyuz"

Havalimanına gelen Pınar Özer, yarıyıl tatilini kızlarıyla ailesinin yanında Balıkesir'de geçireceklerini belirterek,
"Yarıyıl tatili olması nedeniyle çok mutluyuz. Hem biz hem de çocuklar ara vermek istiyor. Çok ders çalıştık bu dönemde. 15 gün kadar Balıkesir'de olacağız, sonra tekrardan aynı tempo ile devam edeceğiz"
diye konuştu.



#yarıyıl tatili
#yoğunluk
#MEB
#İstanbul Havalimanı

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