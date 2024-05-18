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İstanbul Havalimanı'nı hazmedemedi: Portekizli siyasetçiden Türklere alçak hakaret

Portekiz'de aşırı sağ siyasetçi Andre Ventura'nın parlamentoda Türkler hakkında sarf ettiği ırkçı sözler büyük tepki topladı. Ventura'nın Türkleri hedef alan bu söylemleri sonrası, birçok milletvekili onun parlamentoda yeri olmadığını belirterek kınanması gerektiğini vurguladı.

10:21 - 18/05/2024 Cumartesi
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Andre Ventura
Andre Ventura

Aşırı sağcı siyasetçi Andre Ventura'nın sözleri, Portekiz parlamentosunda tartışmalara neden oldu. "Chega" adlı partinin lideri Ventura, Portekiz'in bu hafta hükümet tarafından açıklanan yeni Lizbon Havalimanı'nı 10 yıldan daha kısa bir sürede inşa edebilmesi gerektiğini söyledi.


Ventura bunu ifade ederken, "Türkler dünyanın en çalışkan insanları arasında değildir ama İstanbul Havalimanı'nı 5 yılda yaptılar. Biz niye havaalanı inşaatına 10 yıl veriyoruz?" yorumunu yaptı.


Özür diledi


Ventura'nın bu sözleri sonrası Meclis'te söz alan milletvekili Fabian Figueiredo,
"Meclis çatısında böyle genellemeler yapılamaz. Türk(lerden) Büyükelçiden ben özür diliyorum."
dedi.

Öte yandan sol partiler, Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'dan Ventura'nın sözlerini kınamasını istediler. Ancak Meclis Başkanı, "Milletvekilleri sansürlenemez. Demokratik olmaz." diye karşılık verdi.


Chega partisi, popülist söylemlerle harekete eden aşırı sağcı bir parti. Göçmen karşıtı olduğu da bilinen Chega, bu söylemleriyle Mart ayındaki seçimde 50 milletvekili kazanarak Portekiz'in üçüncü büyük siyasi partisi konumuna yükseldi.




#Portekiz
#İstanbul
#Türkiye
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