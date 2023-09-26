İstanbul için fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.