İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 1 Mayıs'ta yüzde 48,71 olan barajlardaki doluluk oranı, bu yıl son dönemde artan yağışların etkisiyle yükselişe geçti.
Yüzde 82,81 olarak ölçüldü
Buna göre, barajlardaki doluluk geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış göstererek, bugün itibarıyla yüzde 82,81 ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 73,83, Terkos'ta yüzde 91,87, Sazlıdere'de yüzde 61,77, Alibey'de yüzde 64,13, Büyükçekmece'de yüzde 77,72, Ömerli'de yüzde 92,15, Darlık'ta yüzde 83,05, Elmalı'da yüzde 88,29, Pabuçdere'de yüzde 76,78 ve Kazandere'de yüzde 78,34 olarak ölçüldü.
Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 719 milyon 33 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.
Son 9 yılın doluluk oranları
İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,02, 2017'de yüzde 86,58, 2018'de yüzde 88,58, 2019'da yüzde 91,07, 2020'de yüzde 68,57, 2021'de yüzde 80,64, 2022'de yüzde 87,69, 2023'te yüzde 48,71, bugünkü oran yüzde 82,81 olarak kayıtlara geçti.
Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 215,22 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 359 milyon 85 bin metreküp olarak hesaplandı.
"Suyumuz bol diye bol bol harcamayalım"
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu, kentte günde 3 milyon metreküpün üzerinde su tüketildiğini söyledi.
Bu duruma rağmen su kullanımına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Albay, şöyle devam etti: