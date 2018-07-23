Gündem İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL

İstanbul'da havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumu

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olmasının beklendiği açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olmasının beklendiği açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.


Silivri'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Silivri'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığınarak korunmaya çalıştı.

Sürücüler yağış nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

3 ile uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kırklareli'de (21-75 kilogram/metrekare), Edirne ve Tekirdağ'da (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da gece yarısı başlayacak yağışlar yarın 18.00'e kadar, Kırklareli ve Edirne'de ise akşam saatlerinde başlayacak yağışlar yarın 19.00'a kadar sürebileceği ifade edildi.

3 il için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
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