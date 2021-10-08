Meteorolojiden İstanbul, İzmir ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22 İzmir: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana: Az bulutlu ve açık 33

Az bulutlu ve açık 33 Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Az bulutlu ve açık 29 Samsun: Parçalı bulutlu 21

Parçalı bulutlu 21 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Parçalı yer yer çok bulutlu 20 Erzuru m: Parçalı bulutlu 16

Parçalı bulutlu 16 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

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