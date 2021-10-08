Gündem Meteorolojiden İstanbul, İzmir ve bazı illere yağış uyarısı
İZMİR

Meteorolojiden İstanbul, İzmir ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul, İzmir ve bazı illere yağış uyarısı! İstanbul, Edirne, İzmir, Tekirdağ, Edirne hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22
  • İzmir: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Adana: Az bulutlu ve açık 33
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 29
  • Samsun: Parçalı bulutlu 21
  • Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 16
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

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