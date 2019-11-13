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İstanbul Kağıthane'de motosiklet araca çarparak takla attı: Kazayı gören mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Kağıthane'de motosiklet araca çarparak takla attı: Kazayı gören mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Kağıthane'de sokak arasında motosikletle süratli bir şekilde seyreden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu. Gençlerin yaralandığı feci kazayı gören, mahalleli sokağa döküldü.

Haber Merkezi İHA
Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'daki kaza, önceki hafta çarşamba günü 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece yarısı motosiklete binen 16 yaşındaki sürücü, 15 yaşındaki arkadaşını da arkasına alarak yola çıktı. Gençler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra sürücü hız yapmaya başladı. Mahalledeki bir sokağa geldiğinde daha da hızlanan genç, virajı dönemeyerek sert bir şekilde park halindeki otomobile çarptı.

Metrelerce havalanıp yere savruldular: Viraja giren motosikletli hızla park halindeki araca çarptı
OYNAT 01:42
Metrelerce havalanıp yere savruldular: Viraja giren motosikletli hızla park halindeki araca çarptı
Kağıthane'de sokak arasında motosikletle süratli bir şekilde seyreden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu. Gençlerin yaralandığı feci kaza kameralara yansırken, mahalleli ise sokağa döküldü.


Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkadaşları metrelerce havalanarak yere savruldu. Kaza sonucu 2 genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sokak arasında motosikletle süratli bir şekilde seyreden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu.

Mahalleli sokağa döküldü

Kazanın ardından sesleri duyan mahalle sakinleri koşarak olay yerine geldi. Yerde acı içerisinde kıvranan gençlerin başına giden vatandaşlar, yardımda bulunarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sokaktaki binalarda yaşayan vatandaşların neredeyse tamamının olay yerine geldiği kazada, yaralı gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zarar gören park halindeki araçtaki hasar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu.

Gençlerin yaralandığı feci kaza kameralara yansırken, mahalleli ise sokağa döküldü.

"Çok çok hızlıydılar, hasar gören aracın arkasındaki araç bile yerinden oynadı"

Kaza hakkında konuşan esnaf Tufan Yalçın, “15-16 yaşlarında motosikletli 2 delikanlı, o kadar hızlı gelip buradaki araca önden çarpıp üzerinden takla atarak yere düşüyor. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için kimsede yok. Zaten hasar gören aracın arkasındaki araç bile yerinden oynadı. Çok çok hızlıydılar. Bunlar zaten birkaç dakika yerde hareketsiz yattılar. Daha sonra mahalleli gelip yardım etmeye çalışıyorlar. Durumları normal değil. Çocukların gece saatlerinde ebeveynleri olarak nerede olduklarını araştırmamız gerekiyor. Buradan çıkacak mesaj da bence budur. Çünkü bu çocukların ailelerinin bu kazadan da haberi yoktur. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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