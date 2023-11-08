İstanbul Kantinciler Esnaf Odası İsrail ürünlerini boykot için harekete geçti

Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ödeme sistemi olarak tanımlanan Troy'a geçişler arttı. Türkiye’deki tüm ATM ve POS’larda geçerli olan Troy'un kart sayısı bugün itibarıyla 19 milyona ulaştı. Vatandaşlar, ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi Troy'un kullanılmasını talep ediyor.