Gündem İstanbul karahasret kalacak
İSTANBUL

İstanbul kara hasret kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, İstanbul’da sıcaklıkların artırdığına dikkat çekerek kar yağışlarının artık görülmemeye başlanacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzmanlar acil önlem uyarısı yapıyor.
Uzmanlar acil önlem uyarısı yapıyor.

İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu'nda konuşan Erol, "İstanbul sera gazı envanteri yüksek olduğu ve giderek gelişen bir şehir olduğu için Akdeniz iklimine evrilir bir durumu var. Sıcaklık artacak. Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz" dedi. Erol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sera gazının artışından yüzde 21’lik bir azaltma hedefi olduğunu kaydetti.

ACİL ÖNLEM ALMALIYIZ

Bakanlığın 2030 ve 2050 yılları için binalarda enerji verimliliği raporu olduğunu söyleyen Erol, "Binalarda enerji verimliliğiyle ilgili önerilerimiz olacak. Güneş panellerini kullanmamız gerek. Ulaşımda, raylı sistemlerde bin kilometreyi görmeliyiz. Bisiklet kullanımını artırmalıyız" şeklinde konuştu.

Barajlar doldu

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükselerek, yüzde 64,20 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, 27 Kasım’da doluluk oranı yüzde 49,64 olan barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlar sayesinde yüzde 14,56 arttı. Elmalı, Alibey, Darlık ve Ömerli barajları su seviyesi en çok yükselen barajlar oldu.

Alt geçidi su bastı

İstanbul’da dün etkili olan yağmur nedeniyle Zincirlikuyu Metrobüs yaya alt geçidinin mazgalları tıkandı, alt geçidi su bastı. Tıkanan mazgalları açan belediye ekipleri alt geçitteki suyu da tahliye etti.

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