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İSTANBUL

İETT otobüsü bisikletli gruba çarptı: 4 bisikletçi yaralandı

Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Kartalda İETT otobüsü bisikletli gruba çarptı: 4 bisikletçi yaralandı
Yağmurdan sığınmak için durakta bekleyen bisikletli gruba İETT otobüsü çarptı.

Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETTÇ otobüsü 5 kişilik bisiklet grubuna çarptı.

Sabah antremanına çıkan ve yağmurdan korunmak için durağa sığınan bisikletli gruptan 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bisikletlilerin arasına dalan İETT otobüsü durağa çarparak durabildi
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Bisikletlilerin arasına dalan İETT otobüsü durağa çarparak durabildi
Kartal'da virajı alamayan İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.

Hafif yaralanarak hastaneye kaldırılan bisikletlilerden Levent Atil ve Volkan Kurdoğlu yaşanan korku dolu dakikaları anlattı.

Levent Atil
Levent Atil

“Otobüs biraz daha hızlı olsaydı üstümüzden geçebilirdi”

İETT otobüsünün çarptığı bisikletliler arasında bulunan Levent Atil kaza hakkında, “Yağmur dolayısıyla Kartal tarafındaki bir durakta durduk. Yağmurun dinmesini bekledik. Yağmur dindikten sonra yolumuza devam edecektik. Yağmur dindikten sonra yerlerin kurumasını bekliyorduk. O sırada bir otobüs kayarak durağın içine girdi. 5 arkadaş duraktaydık. Kaçacak yer yoktu. 2 arkadaşımız otobüsle durak arasına sıkıştı. 2 arkadaş, durağın arkasına düştük. Vücudumuzda kesikler, vuruklar oluştu. Ucuz atlattık. Biraz daha hızlı olsaydı üstümüzden geçebilirdi. Ben iyi durumda olanlardan biriyim. Diğer arkadaşlar tekerlekli sandalyede şu an. Geldiğini gördük ama kaçacak yerimiz yoktu” diye konuştu.

Yaralanan bisikletçilerin tedavisi hastanede yapıldı.
Yaralanan bisikletçilerin tedavisi hastanede yapıldı.

“Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı”

Otobüsün çarptığı bisikletlilerden Levent Kurdoğlu, “Biz 5 kişilik bir yarış takımıyız. Bostancı’dan Tuzla istikametine antrenman yapıp oradan da geri dönüyorduk. Kartal Maltepe civarında yağmur başladı. Yaz yağmuru olduğunu düşünüp otobüs durağında bekleyelim dedik. Yaklaşık beş dakika sonra Tuzla’dan Bostancı istikametine doğru gelen bir İETT otobüsü tamamen kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak otobüs durağına daldı. Otobüs yolu kaplayarak geldiği için kaçacak yerimiz yoktu. Yola çıksak altında kalacaktık. Zaten otobüs durağına çarptı ve otobüs durağını dümdüz etti” dedi.

Üsküdar'da minibüse yetişmek isteyen kişi bisiklet sürücüsüyle çarpıştı
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Üsküdar'da minibüse yetişmek isteyen kişi bisiklet sürücüsüyle çarpıştı
Üsküdar'da cadde üzerinde seyir halinde olan bisikletli genç, aniden çıkarak yolun karşısına koşan yayayla çarpıştı.

İlginç kaza güvenlik kameralarına yansırken, yere savrularak yaralanan bisikletli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Freni patlayan bisikletle feci kaza kamerada
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Freni patlayan bisikletle feci kaza kamerada
Yozgat'ta iki arkadaşın bindiği bisiklet yokuştan aşağı inerken freni tutmayınca kaldırımı aşıp duvara çarptı. Ağır yaralanan iki arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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