İstanbul Kayaşehir'de İETT otobüsü yoldan çıktı

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Kısıtlama geleneği bozmadı: Evlere drone ile şırdan servisi

Adana'da kısıtlamalar şırdan ve ciğer satışlarını etkilemedi. Kozan’da işletmeci Murat Mercan uzak mesafelere araç ile yakın mesafeye ise drone ile şırdan servisi yaptı. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.