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İstanbul Kayaşehir'de İETT otobüsü yoldan çıktı

İstanbul Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Başakşehir Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

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