İstanbul Kuştepe'de geniş kapsamlı asayiş denetimi yapıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi

Meclis'in tatile girmesiyle birlikte grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı alan CHP, bugün Erzurum'daydı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya gelerek bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu etkinlik kapsamında esnafı da ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu, bir Erzurumlunun tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nu HDP ile ittifak yaptığı konusunda eleştiren vatandaş, CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu söyledi. Vatandaş, 'Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?' diye sordu. Kılıçdaroğlu, eleştiriyi kabul etmeyerek 'Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin' yanıtını verdi.