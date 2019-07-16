İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevki’inde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2019, 11:43 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019, 11:55 IHA