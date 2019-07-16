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İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu

Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu

Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevki’inde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi IHA
Yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstanbul'daki olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevki’inde saat 10.00 sıralarında yaşandı.

Sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu. Araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü dumanlar çıkan aracını yol kenarına park ederek araçtan kendisini dışarı attı. Fakat araç içerisinde bankaya yatırılmak üzere bekletilen 60 bin lirayı ise alamadı. Lüks araç yol ortasında alev alev yandı. Yanan paralar yola saçıldı.

Sürücü, yola saçılan paraların bir kısmını toplamaya çalıştı. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Erol olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu
FOTOĞRAF 6
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Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevki'inde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu.
Title
Araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.
Title
Araç sürücüsü dumanlar çıkan aracını yol kenarına park ederek araçtan kendisini dışarı attı.
Title
Fakat araç içerisinde bankaya yatırılmak üzere bekletilen 60 bin lirayı ise alamadı. Lüks araç yol ortasında alev alev yandı. Yanan paralar yola saçıldı.
Title
Sürücü, yola saçılan paraların bir kısmını toplamaya çalıştı.
Title
Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Onur Erol olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu
Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevki'inde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı.


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