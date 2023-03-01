İstanbul kuzeye taşınsa ne olur? Nüfus yükü ürkütüyor

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üzerinden 24 gün geçti. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aşarken onlarca bina yerle bir oldu, birçok köy ağır hasar aldı.

Deprem fırtınasının içinden geçen Türkiye, beşik gibi sallanıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi, olası İstanbul depremine yönelik endişeleri de artırdı.

1.5 milyon konut taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da riskli olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin konutun taşınacağını açıkladı. Konutlar, şehrin iki yakasında belirlenen rezerv alanlarına taşınacak. Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Şehir plancısı Profesör Murat Cemal Yalçıntan, İstanbul depremi ve çözüm önerilerini anlattı. Yalçıntan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da sürekli yoğunluğun arttığını düşünürseniz bu eğilimi tersine çevirmeniz gerekiyor. Şimdi bu sizin 'haydi bir seyreltelim' deyip yapabileceğiniz bir şey değil elbette. Bu ülkenin ekonomi politiği buna müsaade edecek, inşaat sektörü buna müsaade edecek, iktidar partisinin, devletin kaynak yaratma stratejileri değişecek. İnsanların kendi arazilerinden elde etmek istedikleri rant beklentisi değişecek. bunun çok fazla boyutu var."









Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları megakentte

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yarısının İstanbul ve çevre illerde bulunduğunu dile getiren Murat Cemal Yalçıntan, "Geçen yıl 254 milyar dolar olan ihracatın yüzde 49’unu tek başına İstanbul gerçekleştirdi. Sanayinin ve iş yerlerinin şehir dışına taşınması, şehirdeki nüfusu azaltabilir. Kentin dışına doğru bir taşınma süreci var. Anacak, taşınan fabrikanın yeri boş kalmıyor, taşınan fabrikanın yerine konut blokları geliyor. Siteler geliyor." ifadelerini kullandı.





İstanbul'da en riskli yerlerinin faya en yakın ve zemin açısından daha sorunlu olan Marmara Denizi'ne yakın ilçeler olduğuna vurgu yapan Yalçıntan, "Şehirin kuzeye doğru taşınması öneriler arasında. Ama bu da beraberinde başka sorunları getiriyor." dedi.





'Şehrin geleceğini yok etmiş oluyorsunuz'

Sözlerine devam eden Yalçıntan, şunları kaydetti: "İstanbul'un doğal alanları, ormanları, nefes alabileceği, su depoları, su havzaları hep kuzey alanlarında yer alıyor. Siz buralara gidip yapılaşmayı açarsanız aslında İstanbul'un geleceğini de yok etmiş oluyorsunuz. Yani bugünü kurtarmak adına İstanbul'u kuzeye taşıyorsunuz belki ama İstanbul'un gelecekte doğayla barışık bir kent olarak kalmasının önünü alıyorsunuz. Yani işte su sorunu yaşıyoruz, hava kirliliği sorunu yaşıyoruz öyle değil mi? Bunu 20 sene sonra daha çok yaşayacağız."



