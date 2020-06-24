İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü arasında önemli iş birliği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü arasında önemli bir protokole imza atıldı. Sosyalleşme, kişilik ve karakter gelişimi, küresel bilinç ve değerler konusunda önemli çalışmalara imza atan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kovid-19 sürecinde öğrencilerin kaygı ortamından uzaklaşabilmesi ve bireysel gelişimlerine daha çok adapte olabilmeleri adına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Gençlik Merkezi'ni faaliyete geçirecek. Bu kapsamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü arasında iş birliği için protokol imzalandı.

PROTOKOL ANLAŞMASI REKTÖRLÜK BİNASINDA İMZALANDI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü arasındaki protokol, Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı arasında Rektörlük binasında imzalandı.

"TOPLUMLA ENTEGRE ŞEKİLDE TOPLUMA HİZMET ETME MİSYONU DEVAM EDECEK"

Törende konuşma yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik; “Toplumla entegre şekilde topluma hizmet etme” misyonu doğrultusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi çeşitli kurumlarla iş birliği çerçevesinde bazı çalışmalar yürütmekte olduklarını söyledi.

"ÖNEMLİ HİZMETLERDE BERABER OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul Müftülüğü ile varılan anlaşmanın önemine dikkat çeken Çelik, "Bu kapsamda İstanbul Müftülüğü ile de hem öğrencilerimizin, hem de idari ve akademik kadrolarımızın ihtiyacı olacak bazı hizmetlerde beraber olmayı hedefliyoruz. Bize bu konuda özveriyle destek sağlayan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’ya teşekkür ederek iki kurum arasındaki iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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İSTANBUL MÜFTÜSÜ MAŞALI: AKADEMİ İLE BULUŞMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da konuşmasında, “Özelde İstanbul Müftülüğü, genelde de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm kurumlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunuyoruz ama Üniversite ayağının bunda biraz eksik kaldığını ifade etmeliyim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi hem asaletimizi ve köklülüğümüzü ifade eden, hem de İstanbul’un çok merkezi bir yerinde bulunan bir üniversitede öğrenciler ve akademi ile buluşmamızı sayenizde çok sağlam bir yerden başlatmış oluyoruz” diyerek Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik'e teşekkür etti.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE NELER YAPILACAK?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Müftülüğü arasındaki protokolle önemli çalışmalara imza atılacak Gençlik Merkezi'nde öncelikli olarak Covid-19 sürecinde öğrencilerdeki kaygıların giderilmesine yönelik olarak kapsamlı çalışmalar hayata geçirilecek. Üniversite tarafından Gençlik Merkezi'nin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, "Gençlik Merkezi’mizi sağlık, psikoloji, eğitim bilimleri alanlarındaki akademik kadroların görevlendirmesini de yaparak Covid-19 sürecinin ortaya çıkardığı yeni dönemde öğrencilerimizin ihtiyacı olan bilgilendirme, uygulama ve yönlendirmelerin yapıldığı, öğrencilerin moral ve motivasyonunu üst seviyede tutabilmek için çeşitli faaliyetlerin yapıldığı bir ortam haline getiriyor, İstanbul Müftülüğümüzü de süreçlere dâhil ediyoruz." denildi.