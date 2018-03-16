Gündemİstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu 68 gözaltı kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı kararı

FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 28 ilde başlatılan operasyonda 68 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haber MerkeziIHA
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 28 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 68 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu belirlenen ’çalışma evleri’ olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen aralarında avukat ve hakim, savcı adaylarının da olduğu 68 şahısın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

Ömer Halisdemir'in kardeşinden 15 Temmuz açıklaması
GÜNDEM
Ömer Halisdemir'in kardeşinden 15 Temmuz açıklaması

FETÖ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM
FETÖ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet

8 FETÖ'cü daha tutuklandı
GÜNDEM
8 FETÖ'cü daha tutuklandı

KAPAT

YUKARI