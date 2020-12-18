İstanbul merkezli 5 ilde son dakika DHKP-C operasyonu
Beş ilde DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda önceden belirlenen adresler basılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
27 ŞÜPHELİ ARANIYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.