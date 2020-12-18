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İSTANBUL

İstanbul merkezli 5 ilde son dakika DHKP-C operasyonu

Beş ilde DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda önceden belirlenen adresler basılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 5 il’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

27 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHKP-C'ye yönelik beş ilde eş zamanlı operasyon
FOTOĞRAF 15
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İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Title
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Title
Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Title
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Title
DHKP-C'ye yönelik beş ilde eş zamanlı operasyon
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda önceden belirlenen adresler basılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.


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