Beş ilde DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon

Dünya

Kaçırılan İranlı muhalif kamerada: Eski eşi tuzağa düşürmüştü

İranlı muhalif Habib Chaab’ın, İranlı ajanlar tarafından kaçırılması ile ilgili görüntüler İstanbul Havalimanı’ndaki güvenlik kameralarınca dakika dakika kaydedildi. Eski eşi tarafından İstanbul’da tuzağa düşürülen Chaab’ın bayıltılıp kaçırıldığı minibüsün görüntülerine de ulaşıldı. Casusları belirleyen MİT ve polis, 11 şüpheliyi yakalamıştı.