İstanbul merkezli beş ilde FETÖ operasyonu: 28 örgüt üyesi yakalandı

15 Temmuz sonrası Türkiye’nin defaatle uyardığı Kırgızistan’da darbe girişimi içerisindeki yapılanma çökertildi. Kırgız gençlerini eğitim ve din istismarı yaparak etkisi altına alan örgüt devlet kademelerine sızdı. Örgüt, şu an en güçlü konumda olduğu Kırgızistan’da darbe planladı. FETÖ Kırgızistan’da nasıl bu kadar güçlendi? Tuğba Çakıroğlu Arka Plan’da anlattı.