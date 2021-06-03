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İSTANBUL

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 tutuklama

İstanbul merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 tutuklama
İstanbul merkezli 12 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen çetenin lideri Doğukan E.'nin de aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

21 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 18'i serbest bırakılırken, 27 şüpheli bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden ikisinin ise koronavirüs karantinasında olduğu öğrenildi. 21 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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