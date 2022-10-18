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İSTANBUL

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Altı kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi olduğu tespit edilen altı kişi yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Altı kişi yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar çerçevesinde 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında 13 adet operasyonel hat kullanarak birbirleri ile irtibatta oldukları tespit edildi.

Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması ve itirafçı beyanları da bulunan şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilerek 7 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında öğretmen, mühendis ve ihraç polis memuru, bulunan 7 şüpheliden 6’sı bugün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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