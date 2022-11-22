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İSTANBUL

İstanbul merkezli yedi ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde sahte içki üretimi yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul merkezli yedi ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da bir adreste metil alkol kullanılarak sahte içki üretimi yapıldığına dair bilgi aldı.

ŞEBEKE LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından ekipler şüphelilerin organize olarak hareket ettiklerini ve sadece İstanbul’da değil başka illerde de aynı işlemle sahte içki ürettiğini tespit etti. Çalışmaların ardından bu sabah saat 05.30’da İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da şüphelilere ait 56 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Aramalarda 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması, 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi, 10 bin 774 adet boş içki şişesi, 7 adet araç, 1 adet silah, 4 adet damıtma kazanı, 3 adet kapaklama kazanı, 24 bin 500 adet TAPDK bandrolü, 46 bin 776 adet yabancı menşeili bandrol, 266 bin 835 adet içki etiketi, 2 bin 136 adet içki şişesi filesi, 543 adet içki kiti, 10 bin 749 adet içki şişesi kapağı, 240 adet boş plastik bidon kapağı, bin 96 adet boş plastik bidon, 31 adet boş plastik tank, 550 adet kapüşon, 6 adet alkolmetre, 20 adet hortum, 12 adet huni, 1 adet dereceli kap, 2 adet hassas terazi, 3 adet su motoru, 7 adet havalandırma fanı, 2 adet ısıtıcı, 1 adet süzgeç, 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde aramalar devam ediyor. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin kendi aralarında şifre olarak ‘kumaş kesiyoruz, arabanın tamiri bitti mi?’ gibi ifadeler kullandıkları öğrenildi.

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