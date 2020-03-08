İstanbul metrolarına "8 Mart" ayarı: Seferler durduruldu

Dünya

Şili'de sokaklar alev aldı

Şili'de geçtiğimiz ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor. Binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.