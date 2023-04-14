İstanbul metrosunda korku dolu anlar: Acil durum anonsları yükseldi yolcular her şeyi kaydetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı Masa liderleriyle birlikte iki ay önce hizmete açtığı Dudullu-Bostancı metro hattında 3 gündür çeşitli arızalar nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Duraklarda ‘teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılıyor’ anonsları geçilirken, saatlerce yollarda mağdur olan vatandaşlar İBB yönetimine isyan ediyor.