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İstanbul metrosunda korku dolu anlar: Acil durum anonsları yükseldi yolcular her şeyi kaydetti

İstanbul güne yine metro arızasıyla uyandı. Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

10:07 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Metro arızası

Metro arızası

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi.

Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.

Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.




#istanbul
#metro
#arıza
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