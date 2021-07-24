Milyonlar ziyaret etti

24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bir yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Ayasofya’nın cami olarak geçen bir yılıyla ilgili bilgi veren İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz yeniden açılışının ardından vatandaşların camiye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ayasofya’nın tüm insanlığın ortak değeri olduğunun altını çizen Yavuz, şöyle devam etti: “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne, açılışının birinci yılında ciddi manada büyük ilgi vardı. Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Camide pandemi kurallarına vatandaşlarımız da uydu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi. Ayasofya-i Kebir Camii, açılışının birinci yılında 3 milyon üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayı daha da artacaktır.”

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DERSLER DE VERİLİYOR

Yavuz, tarih boyunca ilim ve irfan yuvası olan camide, ibadete açıldıktan sonra Buhari ve tefsir derslerinin de verildiğini sözlerine ekledi.

Mustafa Yavuz