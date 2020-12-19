'Dur' ihtarına uymayıp dehşet saçan şüpheli gazetecilere seslendi: Biz terörist miyiz bizi çekmeyin

Hastanedeki sağlık kontrolü esnasına gazetecilerin, “Polisten neden kaçtınız” sorusunu, “Çok seviyorum da ondan” diyerek alay edercesine bir cevap veren şüpheli Hakan Biçer, “Niye kaçtım, ehliyet yok kaçtım, niye kaçacağım” dedi. Doktor raporunun ardından hastaneden çıkartılan şüpheli Hakan Biçer bu kez de basın mensuplarına küfrederek, “Kameraman, akşama kadar uyuşturucu içiyorum. Sizi dövüyoruz diye böyle oluyor değil mi? İçiyorsunuz değil mi? Seni yakalatmazsam. Seni yakalatacağım ben” diyerek hem hakaret hem de tehditler savurdu. 5 kişiye toplam 18 bin 630 TL para cezası kesildi Hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilen 5 şüphelinin burada yapılan sorgulamalarında Umut Ulusoy isimli şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150’şer TL para cezası kesilirken, dur ihtarına uymamaktan 288’er TL ve tehlikeli araç kullanmaktan da 288’er TL olmak üzere toplam 18 bin 630 TL para cezası kesildi. 5 şüphelinin de araç sürücülüğünü reddettiği olayda sürücü tespit edilemezken, otomobil çekici marifeti ile trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.