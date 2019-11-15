Gündem İstanbul Pendikte taksici aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı
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İstanbul Pendik'te taksici aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

İstanbul Pendik'te taksici aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Pendik'te Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen taksici Arafat K., aracına aldığı yolcu ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

İHA
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, yanındaki silahla ateş ederek Arafat K'yı yaraladı.

Yaralı taksici, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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