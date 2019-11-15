İstanbul Pendik'te taksici aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

Pendik'te Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen taksici Arafat K., aracına aldığı yolcu ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

İHA Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, yanındaki silahla ateş ederek Arafat K'yı yaraladı.

Yaralı taksici, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.