İstanbul polisi DEAŞ'a geçit vermedi

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 1 Eylül ile 26 Aralık tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 21 operasyonda, 714 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Eylül - 26 Aralık tarihleri arasında 21 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 670'i yabancı 714 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sansasyonel silahlı ve bombalı eylem de Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce engellendi.

Engellenen terör eylemleri

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi.

Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Zanlılar alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanmış, alışveriş merkezinde yapılan aramalarda, 4'ü sırt çantalı canlı bomba yeleği, 4'ü mikrodalga fırınlı bomba olmak üzere 66 bomba ile 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları öne sürülen zanlılara ait Arnavutköy ve Esenyurt’taki hücre evlerinde ise 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzeneklerin bulunduğu bildirilmişti.

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Dikkati çeken operasyonlar

İstanbul'da 10 Eylül 2017'de 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirilen bazı eylemlerin talimatını veren ve planlayan üst düzey 3 sorumlunun da aralarında yer aldığı, 25 kişiyi gözaltına aldı. Sorumlular sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece'de 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R'nin, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı tespit edildi.

İstanbul'da 11 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan, DEAŞ'a bağlı 6 kişilik hücrenin, Suriye ve Irak'taki yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda sansasyonel eylem planladığı belirlendi.

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Başakşehir, Pendik ve Sultangazi'de 8 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.

Kentte, 9-13-21 ve 26 Aralık'ta 7 ilçede düzenlenen 4 operasyonda ise yabancı uyruklu 118 kişi gözaltına alındı.