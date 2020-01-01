İstanbul polisinden 2019'da terör örgütlerine darbe: 950 operasyonda 11 kiloya yakın patlayıcı bomba ele geçirildi

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini yansıtan son bir yıllık operasyon bilançosu ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından derlenen bilgiye göre, İstanbul polisince irili ufaklı terör örgütlerine yönelik 1 yıl boyunca 950 operasyon gerçekleştirildiği, bu baskınlarda toplam 2 bin 604 şüphelinin yakalandığı ve 804 örgüt üyesinin tutuklandığı bildirildi. Yakalananlar arasında, İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ’Aranan Teröristler’ listesinde çeşitli kategoride yer alan 10’un üzerinde teröristin bulunduğu da belirtildi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonlarda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesinde büyük aşama kaydedildiği ifade edilirken, istihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası 2019 yılının Ocak ayından bu yana yapılan operasyonlardaki hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçen patlayıcı ve silahların bilançosu da paylaşıldı.



Terörle Mücadele Şube ekiplerince yıl içinde gerçekleştirilen 950 operasyonda 10 kilo 980 gram patlayıcı madde, 28 el yapımı bomba (EYP), 6 molotofkokteyli, 83 tabanca, bu silahlara ait çeşitli makta ve çapta 3 bin 701 fişek, 20 pompalı ve av tüfeği, 42 kurusıkı tabanca, bomba düzeneklerinde saldırı amaçlı kullanılan 5 infilak kapsülü, 40 havai fişek ile binlerce sayfadan oluşan örgütsel dokumanlar ele geçirildi. Ayrıca aramalarda örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 562 bin 581 Türk Lirası, 18 bin 76 Euro ve 244 bin 59 Amerikan doları paraya da el konuldu.

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Güvenlik güçlerinin 12 ay içinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 17’si PKK, 14’ü DEAŞ ve 3’ü sol örgütler olmak üzere 34 terör olayı önlendi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında 638 kişi hakkında işlem

FETÖ/PDY’ye yönelik bu yıl içinde 12 aylık zaman diliminde İstanbul Terörle Mücadele ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca yapılan ortak operasyonlarda çoğu “ankesör soruşturmaları” olmak üzere 638 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 301 çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 129 örgüt üyesi serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Polisinin, FETÖ/PDY operasyonları arasında mahrem yapılanma, ByLock, büfe-ankesör, örgüt evi yapılanmalarına yönelik olanları dikkati çekti.

Radikal örgütlere göz açtırılmadı

Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik baskınlarda 141 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 141 şüpheliden 30’u tutuklanırken 41 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan ve Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen 47 yabancı terörist savaşçı yakalandı. Bunlar, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Terör Polisi aşırı sol terör örgütlerine göz açtırmadı

İstanbul Terörle Mücadele Polisi, yıl içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla aşırı sol terör örgütlerine de göz açtırmadı. Güvenilir kaynaklara dayanan verilere göre, tarihin en ağır darbelerini yiyen DHKP-C ve MLKP, eyle kabiliyetini yitirdi.



Yapılan istihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10’u İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler” listesindeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride yer alanlar olmak üzere 22 DHKP-C üyesini yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bunların içinde örgütün kurucusu ve lideri Dursun Karataş’ın 2008’de ölümünden sonra DHKP-C’nin elebaşılığına getirilen ve ‘yeşil’ kategoride yer alan Ümit İlter öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

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GÜNDEM İnlerinde basıldılar