Gündem İstanbul polisinden sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu
İSTANBUL

İstanbul polisinden sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul polisi, Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya uzanan ‘TOTOBO’ yasa dışı bahis çetesine sekiz ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda yakalanan 62 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan milyonlarca lira değerlerinde lüks araçlar, çok sayıda silah ve para ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul polisinden sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu
Arşiv.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis)” suçlarının şüphelilerine yönelik 8 ilde 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar dahilinde şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL para trafiği olduğu anlaşıldı. Tespit edilen para trafiğinin bir kısmının Kuzey Makedonya’ ya kadar uzandığı, şahısların İstanbul’da kurmuş oldukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, değeri milyonlarca TL’yi bulan lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca aylık kiraları 50-60 bin TL’yi bulan lüks sitelerde ikamet ettikleri de öğrenildi. Yasa dışı bahise aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirketler ile toplam 733 banka hesabına bloke konuldu.

‘TOTOBO’ isimli yasadışı bahis çetesine yönelik 5 Ağustos günü İstanbul’un 17 ilçesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde 270 ekip ve 730 polisin katılımıyla hava destekli operasyonlar düzenlendi. Liderliğini Ö.G., isimli şahsın yapmış olduğu örgütün 62 şüphelisi operasyonlarda yakalandı. Şüpheli şahısların birçoğunun farklı terör örgütlerinden ve silahlı yaralama olaylarından suç kayıtları olduğu da öğrenildi.

Silahlar ve elektronik cihazlar ele geçirildi

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; 94 adet cep telefonu ve 88 adet sim kart, 52 adet banka kartı, 15 adet bilgisayar ve iki adet bilgisayar kasası bulundu. Bir adet kamera, iki adet tablet, bir adet kuru sıkı tabanca, 50 adet kuru sıkı fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet şarjör, 160 adet fişek yakalandı. Ayrıca, 7 bin 677 Dolar, 2 bin 855 Euro, 145 bin 335 TL para, 15 adet hard disk, 38 adet flash bellek, iki adet sahte kimlik ve iki adet çek, üç adet banka dekontu, altı adet hafıza kartı, bir adet çelik yelek, iki adet telsiz, bir adet gaz bombası, dokümanlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 şahıs cezaevine gönderildi

Konu ile ilgili olarak yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 49 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken bir şahıs serbest bırakıldı. 12 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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