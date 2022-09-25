Gündem İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu Polis lağımdan kokain çıkarttı
İSTANBUL

İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: Polis lağımdan kokain çıkarttı

İstanbul Zeytinburnu’nda polis ekiplerini gören bir torbacı, üstündeki kokainleri mazgalın içerisine atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu torbacı yakalanırken, polis sokaktaki lağım mangalının içerisinden eliyle kokainleri topladı. Gözaltına alınan torbacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: Polis lağımdan kokain çıkarttı
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yaptı.

İstanbul'daki olay, önceki gün gece saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde uygulama yapan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

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Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı. Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.

Torbacı adli makamlarca serbest bırakıldı

Ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen torbacı İsmail Ç. ifadesi alınarak, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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