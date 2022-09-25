İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: Polis lağımdan kokain çıkarttı

İstanbul'daki olay, önceki gün gece saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde uygulama yapan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

GÜNDEM İstanbul’da yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı. Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.

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Torbacı adli makamlarca serbest bırakıldı

Ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen torbacı İsmail Ç. ifadesi alınarak, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.