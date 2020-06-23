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İSTANBUL

İstanbul sağanak vurdu: Esenyurt'ta vatandaşlar midibüsün üzerinde mahsur kaldı

İstanbul sağanak vurdu: Esenyurt’ta vatandaşlar midibüsün üzerinde mahsur kaldı

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçede bulunan bazı dereler taştı. İlçede bir midibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi.

Haber Merkezi İHA
Midibüsün üzerine çıkan vatandaşlar böyle kurtarılmayı bekledi.
Midibüsün üzerine çıkan vatandaşlar böyle kurtarılmayı bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu.

Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu. İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı.

  • Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı. Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. Mahsur kalan yaklaşık 10 kişi kurtarılmayı bekledi.

Göle dönen yolda minibüsün üzerinde mahsur kaldılar
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Göle dönen yolda minibüsün üzerinde mahsur kaldılar
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış Esenyurt'ta sele neden oldu. Göle dönen yolda minibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar böyle görüntülendi

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
GÜNDEM
İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
FOTOĞRAF 34
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Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde etkili olan yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.
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Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.10 itibarıyla İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.
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Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.
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Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.
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Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.
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Arnavutköy Anadolu Mahallesinde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşatırken, esnaf mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.
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İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.
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İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.
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Ortaköy'de, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Sultangazi'de biranda etkili olan dolu ve sağanak yağıştan sonra, vatandaşlar koruma amaçlı araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi.
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Çekmeköy Madenler Köprüsünün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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Bazı vatandaşların araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
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İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Çatalca'da oluşan hortum görenleri şaşkına çevirdi
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Çatalca'da oluşan hortum görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Çatalca'da hortum oluştu. Hortum vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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