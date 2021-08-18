Sancaktepe’de patenle dans eden gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli genç trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.

Sancaktepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda patenli bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak, tehlikeye aldırış etmeden cadde üzerinde ilerlemeye başladı.

İHA Patenli gencin dans ederek riskli hareketlerde bulunduğu da görüldü.

Hem kendi canını hem trafiği tehlikeye attı

Cep telefonu ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli genç trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gencin, yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Patenli gencin ara ara dans ederek riskli hareketlerde bulunduğu da görüldü.

İHA Otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğa devam eden genç, durağa geldiği zaman otobüsten ayrıldı.

Kask ve koruyucu malzemesi de yok

Otobüsün arkasına takılan gencin üzerinde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğa devam eden genç, durağa geldiği zaman otobüsten ayrıldı.

Otobüsün arkasında takılan patenli gencin dans ederek yaptığı riskli yolculuk hem araç içi kamerasına hem cep telefonu kamerasına yansıdı.

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