Sancaktepe'de sokak ortasında akılalmaz görüntüler

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yıkılan her binayla ilgili 7 soruşturma açıldı"

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem nedeniyle yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de 1 olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açıldığını duyurdu. Başsavcılık, ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek için de ayrı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.