Gündem Sancaktepede sokak ortasında akılalmaz görüntüler
İSTANBUL

İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında akılalmaz görüntüler

Sancaktepe'de sokak ortasında akılalmaz görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı.

Haber Merkezi DHA
O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.
O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Sancaktepe'de geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre Beşir Ç., kendisini reddeden Hatice L.'yi kaçırmak istedi.

Atatürk Mahallesi'nde Hatice L.'yi zorla araca bindirdiği öne sürülen Beşir Ç.'nin, genç kadının akrabalarının fark etmesi üzerine Hatice L.'yi otomobilden attı.

Genç kadın yaralanırken Beşir Ç. hızla uzaklaştı. Hatice L.'nin akrabaları bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti.


Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Beşir Ç.'yi yakaladı. Olay anında Beşir Ç.'nin yanında bulunduğu öğrenilen Adem I. ise Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

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