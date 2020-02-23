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İstanbul Sefaköy'de kaza yapan otomobil takla attı

İstanbul Sefaköy'de kaza yapan otomobil takla attı: Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Sefaköy'de D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Otomobildeki iki kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi DHA
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul'daki kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Çobançeşme Kavşağı ile Sefaköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Edirne istikametinde giden 34 VK 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran beton refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla attı.

. Takla atan otomobil olay yerinde bulunan kişiler tarafından itilerek düzeltildi.

Yanyol bir süre trafiğe kapatıldı

Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 2 yaralı tedbir amacıyla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan otomobil olay yerinde bulunan kişiler tarafından itilerek düzeltildi. Otomobilden yola akan yakıt ve yağ için kumlama çalışması yapıldı. Otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında ise yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yan yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açıldı.

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