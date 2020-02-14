İstanbul semalarında dev Jumbo uçağına lazerli taciz: 17 bin TL cezası var

Hava araçlarına lazer tutana uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan 17 bin 361 TL idari para cezası verilmesi de uçaklara lazer tutanlara engel olamadı. İstanbul’da 10 Şubat akşamı Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan yaklaşık 900 metre yükseklikte olan dev kargo uçağına lazer tacizinde bulunulduğu ortaya çıktı. Saat 19:58 sıralarında meydana gelen lazer tacizi ise, Amerikan kargo havayolu şirketi Kalitta Air’in Atlanta-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına yapıldı.
Lazer tacizi saniye saniye kaydedildi
- Uçak saat 20:04 de de Atatürk Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaparken, Şişli’deki evinden lazer tacizini görüntüleyen "spotter" olarak adlandırılan uçak fotoğrafları çeken Ege Şanda,"Uçak Şişli’nin üzerinden alçalırken videosunu çekmek istedim o sırada lazer tutulduğunu fark ettim. Atatürk Havalimanı’na alçalışı sırasında görüntüyü odamın camından çektim” dedi.
2 yılda 28 uçak taciz edildi
Türk hava sahasında 2017-2018 yıllarında uçaklara 28 lazer tacizi yapıldığıyla ilgili rapor tutulduğu öğrenildi. 2017 yılında 22, 2018 yılında ise 6 uçağa lazer tacizinde bulunulmuştu.
Geçici görme problemi olabilir
- Uzmanlar, kokpite lazer tutulmasından kaynaklı gözde kalıcı hasarın meydana gelmesinin nadir bir durum olduğunu, ancak dikkat dağılması ve geçici görme bozukluklarının meydana gelmesinin sık yaşanan bir durum olduğunu dikkat çekiyor. Geçici görme problemleri arasında anlık görme kaybı, bulanık görme, gözlerin kamaşması, baş ağrısı ve gözlerdeki rahatsızlık gibi durumlar da bulunuyor.