İstanbul semalarında dev Jumbo uçağına lazerli taciz: 17 bin TL cezası var İstanbul semalarında, Amerikan kargo havayolu şirketi Kalitta Air’in Atlanta-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşunu yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli’den çok güçlü lazer tacizinde bulunuldu. Akşam saatlerinde jumbo uçağa yapılan lazer tacizi anbean görüntülendi. Kayıtlarda lazer tacizcisinin uçağın kokpitini hedeflediği görülürker, uzmanlar, lazer ışığının pilotlarda geçici görememe durumu yaratabileceğini ifade ediyor. Uçaklara lazer tutanlara ise verilen cezalar 17 bin 361 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2020, 11:48 Son Güncelleme: 14 Şubat 2020, 12:01 DHA