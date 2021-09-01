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Şişli'de konternerde yangın çıktı: İki otomobil hurdaya döndü

Şişli Mecidiyeköy'de bir konteynerde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken 2 otomobil hurdaya döndü. Mahalle sakinleri yangını madde bağımlılarının çıkardığını iddia etti.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Şişlide konternerde yangın çıktı: İki otomobil hurdaya döndü
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Şişli'deki olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk sokakta bulunan boş arsadaki konteynerde çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İnşaat yapılacak boş arsaya konulan konteynerdeki yangın sokakta park halindeki 2 otomobile sıçradı.

İHA

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. Olayda 2 otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

İHA

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Belediyeye konteynerin kaldırılması için müracaatta bulunduklarını ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Ali Kemal Aygün, şunları söyledi:

İHA

  • "Tinercilerin yaktığı söyleniyor. Biz gerçekten tinercilerin yakıp yakmadığını bilmiyoruz, görmedik. Ama yangın durduk yere de çıkmaz. Belediyeye söylememize rağmen konteynerleri almadılar, ilgilenen olmadı. Burada boş boş duruyor, hiç bir işe de yaramıyor. Tinerciler geliyor. Biz söyledik ama ilgilenen olmadı. Yan tarafta içinde insanların olduğu bir bina var, yan tarafı da yanmış. Binaya da sıçrayabilirdi. Arabalar da yanmış, muhtemelen tinerciler yaktı" dedi. Yangını tinercilerin çıkarmış olabileceğini söyleyen bir başka mahalle sakini Emre Baygın da, "Tinerciler sürekli buraya gelip gidiyor. Buraya gelip yakıp gidiyorlar, arabalar yandı. Yazık günah insanlara. Bir hayli telaşlandık."
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