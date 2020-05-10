Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbul sokağa çıkma yasağının son gününe uyandı
İSTANBUL

İstanbul sokağa çıkma yasağının son gününe uyandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'un önemli mekanlarından olan Eminönü, Karaköy, Beşiktaş Meydanları ile Barbaros Bulvarında sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'un en kalabalık caddelerinde derin bir sessizlik hakim.
İstanbul'un en kalabalık caddelerinde derin bir sessizlik hakim.

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 4 gün ve 3 gün ilan edilen kısıtlamanın bu hafta 2 gün süreceği öğrenilmişti.

23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00’da sona erecek. Resmi kayıtlara geçen bilgilere göre 65 milyona yakın vatandaşın evde kaldığı öğrenildi.

Kısıtlamanın son gününde ise İstanbul’da bir sessiz bir havanın sakin olduğu görüldü.

Kentin önemli mekanlarından olan Eminönü, Karaköy, Meydanı ile Barbaros, Beşiktaş Bulvarı ve Vatan Caddesindeki sessizlik kameralara yansıdı. Ana arterlerde ve belirli noktalarda bulunan polis ekiplerinin de kontrollerine devam ettikleri görüldü.

Camiler mahzun kaldı: Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim
RAMAZAN
Camiler mahzun kaldı: Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim

Gece uykunuzu şekerlemeyle telafi edin: Öğle saatleri ideal vakit
RAMAZAN
Gece uykunuzu şekerlemeyle telafi edin: Öğle saatleri ideal vakit

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim
GÜNDEM
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim
Abone Ol Google News
İstanbulda sessizlik hakim

İstanbul'da sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü.
Virüs Beyaz Sarayda

Virüs Beyaz Saray'da

İki kritik isim kendini karantinaya aldı.
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Londra-İstanbul kur savaşları

Londra-İstanbul kur savaşları

​Savaşın üçüncü perdesinde asıl saldırı bağımsızlığımıza.
Yeni normale<br>yeni kurallar

Yeni normale
yeni kurallar

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak yeni önlemlerin listesi...
50 günlük<br>hasret bitti

50 günlük
hasret bitti

​​65 yaş üstü vatandaşlar sokağa iniyor, gençler önümüzdeki haftayı bekliyor.
Yok<br>böyle bir ses

Yok
böyle bir ses

​Ramazan davulcusu söylediği ilahilerle kalplere dokundu.
Hadımköy heyecanı

Hadımköy heyecanı

​Sultan yadigarı yakında hizmete giriyor.
AVM ve<br>berberler yarın açık

AVM ve
berberler yarın açık

​Gitmeden önce bu kuralları bilmenizde fayda var.
Fransa<br>Akka'yı unutmuş

Fransa
Akka'yı unutmuş

Osmanlı ordusu karşısında hezimete uğramışlardı.
ABD-Çin<br>gerilimi büyüyor

ABD-Çin
gerilimi büyüyor

​Pekin'in hedefi doları çökertmek.
Dikkat çeken yasak!

Dikkat çeken yasak!

Valilik açıkladı: Maskesiz sokağa çıkılamayacak.
İletişim Başkanı açıkladı

İletişim Başkanı açıkladı

​Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı.
Sosyal mesafeli bank

Sosyal mesafeli bank

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da paylaştı.
Otel yerine<br>çadırı tercih ettiler

Otel yerine
çadırı tercih ettiler

​Evleri dört kez yanan aileden şaşırtan istek.
İlk ülke olabiliriz

İlk ülke olabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü'ne mektup gönderdiler.
Fabrika<br>karantinada

Fabrika
karantinada

Bir işçide çıkınca tüm işçiler karantinaya alındı.
Onlar çocuklarına sarılamıyor: Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun
Hayat

Onlar çocuklarına sarılamıyor: Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun

Bugün sevgili, sabırlı, fedakar annelerin günü. Kovid-19 ile mücadelenin ön safında koşturan, bazen de evin yolunu unutan sağlık çalışanı annelerin fedakarlığı ise kat kat arttı. Onlar Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’ta çocuklarını ya memleketine gönderdi veya ayrı eve taşındı. Aynı evde kalan da çocuklarına sarılamıyor.
Fransa Akka’yı unutmuş: Osmanlı ordusu karşısında hezimete uğramışlardı
Dünya

Fransa Akka’yı unutmuş: Osmanlı ordusu karşısında hezimete uğramışlardı

Libya’da Türkiye ve UMH’ye karşı terörist Hafter’i destekleyerek bölgede mevzi kazanmaya çalışan Fransa, 220 yıl önce benzer hamlede bulunmuş ancak hayal edemediği bir hezimete uğramıştı. Mısır, Orta Doğu, İran ve Hindistan’ı işgal planı kuran Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart, 18 Mart 1799’da geldiği Akka Kalesi’nde Osmanlı veziri Cezzar Ahmed Paşa’yı geçemedi. Paşa kaleyi isteyen Napolyon’a “Devlet-i Ali Osman bu şehri size teslim etmek için beni vezir yapmadı” cevabını verdi. 64 günlük kuşatma sonunda yenilgiyi kabul eden Fransızlar Doğu emellerinden vazgeçti.
ABD-Çin gerilimi büyüyor: Pekin'in hedefi doları çökertmek
Ekonomi

ABD-Çin gerilimi büyüyor: Pekin'in hedefi doları çökertmek

Washington ve Pekin arasındaki Kovid-19 salgını merkezli gerilim büyüyor. Çin’in, elindeki ABD borç senetlerinin bir kısmını satışa çıkartarak dolar kurunda düşüşü kışkırtabileceği iddia edildi. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle BMGK’da 6 haftadır müzakere edilen Kovid-19 tasarısı da tıkandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.