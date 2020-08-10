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Gündem Esenler Otogarında herkesin gözü önünde dehşet Önce dövdüler sonra otomobilden attılar
İSTANBUL

İstanbul son dakika haberleri: Esenler Otogarı'nda dehşet: Dövüp otomobilden attılar

Esenler Otogarı'nda herkesin gözü önünde dehşet: Önce dövdüler sonra otomobilden attılar

Esenler Otogarı'na bir otomobille gelen kişiler Nuh Tunç adındaki adamı darp ederek araçtan atarak kayıplara karıştı. Araçtan düşen Tunç ise kafasından yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlıkçı bir kadın ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
Nuh Tunç araçtan düştükten sonra kafasından feci şekilde yaralandı.
Nuh Tunç araçtan düştükten sonra kafasından feci şekilde yaralandı.

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otomobilden atılan bir kişi başından yaralandı.

DÖVÜP OTOMOBİLDEN ATTILAR

Olay geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Nuh Tunç (33) isimli bir kişi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aşağıya atıldı. Kanlar içinde kalan Nuh Tunç'a o sırada oradan geçen sağlık çalışanı bir kadın yardım etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Başından yaralanan Nuh Tunç, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA
Nuh Tunç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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"DÜŞTÜ VE ARABA ONU BIRAKIP GİTTİ"

  • Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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