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İSTANBUL

İstanbul haberleri: İstanbul Sultanahmet’te halı tarlası: Arabaların üzerine serdiler

İstanbul Sultanahmet’te halı tarlası: Arabaların üzerine serdiler

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca Sultanahmet’te kapalı kalan mağazanın deposundaki halıların bir çoğu nemlendi. İş yeri sahibi ise bu soruna ilginç bir çözüm bularak halıları etraftaki arabaların ve çatıların üzerine serdi. Havadan çekilen görüntülerde onlarca arabaların üzerine kırmızı halıların serilmesi halı tarlalarını anımsattı. Halıların değişik bir manzara oluşturduğunu ifade eden Ergün Akgül, “Renkleri oldukça dikkat çekici bunlar zaten bizim kendi otantik halılarımız. Bence böyle yapılması aynı zamanda sergilenmesi olmuş. Çok değişik ve güzel bir manzara oluşturduğunu düşünüyorum.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.
Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir yer olan Sultanahmet’te koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok mağaza 3 ay boyunca kapalı kaldı. Normalleşme ile birlikte açılan mağazalardan birisi de turistlerin gözde alışveriş yerlerinden olan bir halı dükkanı. Yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalan depodaki halıların nemlendiğini fark eden iş yeri sahibi, sorunu ilginç bir yöntem ile çözmeye karar verdi.

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.

Nemlenen halıları çevrede park eden tanıdığı esnaf arkadaşlarının arabalarının üzerine serdi. Birçok müşteri halıların pastel tonlarda tercih etiği için bu yöntemi sıklıkla kullandıkları öğrenildi. Bu sayede halıların hem nem sorunu ortadan kalkıyor hemde renkleri daha pastel tonlara dönüşüyor.

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.

Onlarca arabanın üzerine serildi

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil. Kimi zaman araçlarından bir eşya almaya çalıştıklarında zorlansalar bile çevreye gelen turistlerin ilgisini çektiği için esnafın bu yöntemi oldukça benimsediği biliniyor.

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.

Havadan çekilen görüntülerde ise araçların üzerine ve bir binanın çatısına örtülen kırmışı halılar ilginç manzaralar oluşturduğu görülüyor. Onlarca arabanın üzerine halı serilmesi ise Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimlerin oluşturduğu halı tarlalarını anımsattı.

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.

“Turistlerin ilgisini çekiyor”

Bölgede restoran sahibi Turgut Duran, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bir çok gün bu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğim kadarıyla halılar alt katta nemleniyor bu nedenle halıları getirim araçların üzerine seriyorlar. Güneş halının kalitesini daha iyi yapıyor hem de nem sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Güzel bir görüntü, turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler genelde bu manzaranın resmini çekiyor.”

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.

“Çok değişik ve güzel bir manzara”

Halıların değişik bir manzara oluşturduğunu ifade eden Ergün Akgül, ise şöyle konuştu:

  • “Renkleri oldukça dikkat çekici bunlar zaten bizim kendi otantik halılarımız. Bence böyle yapılması aynı zamanda sergilenmesi olmuş. Çok değişik ve güzel bir manzara oluşturduğunu düşünüyorum.”

İstanbul Sultanahmet’te halı tarlası: Arabaların üzerine serdiler
FOTOĞRAF 19
Title
​Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir yer olan Sultanahmet’te koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok mağaza 3 ay boyunca kapalı kaldı.
Title
Normalleşme ile birlikte açılan mağazalardan birisi de turistlerin gözde alışveriş yerlerinden olan bir halı dükkanı.
Title
Yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalan depodaki halıların nemlendiğini fark eden iş yeri sahibi, sorunu ilginç bir yöntem ile çözmeye karar verdi.
Title
Nemlenen halıları çevrede park eden tanıdığı esnaf arkadaşlarının arabalarının üzerine serdi.
Title
Birçok müşteri halıların pastel tonlarda tercih etiği için bu yöntemi sıklıkla kullandıkları öğrenildi.
Title
Bu sayede halıların hem nem sorunu ortadan kalkıyor hemde renkleri daha pastel tonlara dönüşüyor.
Title
Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil.
Title
Havadan çekilen görüntülerde ise araçların üzerine ve bir binanın çatısına örtülen kırmışı halılar ilginç manzaralar oluşturduğu görülüyor.
Title
Onlarca arabanın üzerine halı serilmesi ise Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimlerin oluşturduğu halı tarlalarını anımsattı.
Title
Bölgede restoran sahibi Turgut Duran, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bir çok gün bu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğim kadarıyla halılar alt katta nemleniyor bu nedenle halıları getirim araçların üzerine seriyorlar. Güneş halının kalitesini daha iyi yapıyor hem de nem sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Güzel bir görüntü, turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler genelde bu manzaranın resmini çekiyor.”
Title
Halıların değişik bir manzara oluşturduğunu ifade eden Ergün Akgül, ise şöyle konuştu:
Title
“Renkleri oldukça dikkat çekici bunlar zaten bizim kendi otantik halılarımız. Bence böyle yapılması aynı zamanda sergilenmesi olmuş. Çok değişik ve güzel bir manzara oluşturduğunu düşünüyorum.”
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul Sultanahmet’te halı tarlası: Arabaların üzerine serdiler
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca Sultanahmet'te kapalı kalan mağazanın deposundaki halıların bir çoğu nemlendi. İş yeri sahibi ise bu soruna ilginç bir çözüm bularak halıları etraftaki arabaların ve çatıların üzerine serdi. Havadan çekilen görüntülerde onlarca arabaların üzerine kırmızı halıların serilmesi halı tarlalarını anımsattı. Halıların değişik bir manzara oluşturduğunu ifade eden Ergün Akgül, “Renkleri oldukça dikkat çekici bunlar zaten bizim kendi otantik halılarımız. Bence böyle yapılması aynı zamanda sergilenmesi olmuş. Çok değişik ve güzel bir manzara oluşturduğunu düşünüyorum.” dedi.
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