Sultangazi'de 'pes' dedirten görüntüler: Yolu kapatıp trafikte zikzak çizdiler

Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

GÜNDEM İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü.

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