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İSTANBUL

Sultangazi'de 'pes' dedirten görüntüler: Yolu kapatıp trafikte zikzak çizdiler

İstanbul Sultangazi'de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı. Bir başka asker uğurlamasında ise konvoya katılan araç sürücülerin, seyir halindeyken zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Sultangazide asker konvoyu yolu kapattı
Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler
GÜNDEM
İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü.

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