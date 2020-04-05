Sultangazi'de polis harekete geçti: Parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi

Parkta toplananlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.

Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor.

Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.



GÜNDEM İçişleri Bakanlığı 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları açıkladı

Polis vatandaşları anonsla uyardı



Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.

FOTOĞRAF 8 Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor. Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı. Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı. Sultangazi'de polis harekete geçti: Parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi İstanbul Sultangazi'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.

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