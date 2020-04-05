İstanbul Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
Sultangazi'de polis harekete geçti: Parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
İstanbul Sultangazi'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.
Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor.
Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.
Polis vatandaşları anonsla uyardı
Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.