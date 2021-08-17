İstanbul Sultangazi'de polisten kaçan araçtan 10 göçmen çıktı

Sultangazi'de polisin kaçak göçmen denetimleri devam ediyor. İlçe genelinde yabancı uyruklulara yönelik denetim yapan polis, içinde çok sayıda kişinin bulunduğu hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, aracı kovalamaya başladı.

GÜNDEM Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, Sultançiftliği Mahallesi 34 Sokak'ta aracın önünü keserek durdurdu. Bu sırada araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca esnasında koşarak kaçan kişiyi bir mahalle sakini uçan tekme atarak durdurdu.

REKLAM

DHA

Araç sürücüsünün kaçak göçmen taşıdığı ve araçta 10 kaçak göçmenin bulunduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Araç sürücüsü ile 10 kaçak göçmen polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü.