Gündem İstanbul Sultangazide polisten kaçan araçtan 10 göçmen çıktı
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de polisten kaçan araçtan 10 göçmen çıktı

İstanbul Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün önü ara sokakta kesildi. Araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında kaçan kişiyi, mahalle sakini uçan tekme atarak durdurdu. Kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen araç sürücüsü ve araçta bulunan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Sultangazide polisten kaçan araçtan 10 göçmen çıktı
Araç sürücüsünün kaçak göçmen taşıdığı ortaya çıktı.

Sultangazi'de polisin kaçak göçmen denetimleri devam ediyor. İlçe genelinde yabancı uyruklulara yönelik denetim yapan polis, içinde çok sayıda kişinin bulunduğu hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, aracı kovalamaya başladı.

Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, Sultançiftliği Mahallesi 34 Sokak'ta aracın önünü keserek durdurdu. Bu sırada araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca esnasında koşarak kaçan kişiyi bir mahalle sakini uçan tekme atarak durdurdu.

DHA

Araç sürücüsünün kaçak göçmen taşıdığı ve araçta 10 kaçak göçmenin bulunduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Araç sürücüsü ile 10 kaçak göçmen polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaçak göçmenler pencereden sarkıttıkları çarşafla polisten kaçmak istediler
GÜNDEM
Kaçak göçmenler pencereden sarkıttıkları çarşafla polisten kaçmak istediler
Abone Ol Google News
Ürünleri görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.
13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.