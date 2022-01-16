Gündem İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçiminde arbede çıktı
İSTANBUL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde arbede çıktı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi öncesinde gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesiyle arbede sona erdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçiminde arbede çıktı
Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesiyle arbede sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul öncesinde adaylardan Yahya Uğur ile mevcut başkan Eyup Aksu'nun taraftarları arasında arbede çıktı.

Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.

Beş adayın ortak teklifi ile Divan Başkanlığına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi.

Adaylardan Aksu'nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.

  • Aksu, konuşmasında 4 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

"İBB'NİN NOTERİ OLMADIK, HİÇBİR ZAMAN DA OLMAYACAĞIZ"

Salgın döneminde esnafın yanında olduklarını belirten Aksu, "Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız" dedi.

İtirazlar nedeniyle oylar tek tek sayıldı

Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. İtirazların ardından oy sayımı tek tek yapıldı.

Başkanlık seçiminde mevcut başkan Eyup Aksu’nun yanı sıra Yahya Uğur, Yaşar Arabul, İrfan Öztürk ve Hanife Zeynep Kılıç aday oldu.

Seçimde odaya kayıtlı aktif 9 bin 967 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

İBB'nin yeni taksi teklifine 10. kez ret
GÜNDEM
İBB'nin yeni taksi teklifine 10. kez ret

İstanbul’da taksi denetimleri sürüyor: Sivil ekipler tek tek inceledi
GÜNDEM
İstanbul’da taksi denetimleri sürüyor: Sivil ekipler tek tek inceledi

İstanbullunun taksiyle imtihanı bitmiyor: Hava parası alıyorlar!
GÜNDEM
İstanbullunun taksiyle imtihanı bitmiyor: Hava parası alıyorlar!

İstanbul'a bin yeni taksi önerisine ret
GÜNDEM
İstanbul'a bin yeni taksi önerisine ret
Yolunu gözlüyoruz dön evine

'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

​Evlat nöbetindeki amca yeğenine böyle seslendi.
Hasat başına10 bin TL kazanıyor

Hasat başına
10 bin TL kazanıyor

​Köye açılan kurs ev hanımının hayatını değiştirdi.
Kiracılarına baltayla dehşeti yaşatan 93 yaşındaki ev sahibinden pişkin açıklamalar: Tekrar saldıracağım

​Kendisini 'gırgır, şamata' diyerek savundu.

​Üsküdar D-100'de rengârenk yolculuk kamerada.

20 ana belirtisi tespit edildi

20 ana belirtisi tespit edildi

​Dünyanın en kapsamlı 'Omicron' araştırması tamamlandı.

​Çarpık kentleşmede Türkiye rekoru kırmıştı, hayalet şehre döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.