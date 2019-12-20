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İSTANBUL

İstanbul Terkos Gölü’nde kayık alabora oldu: Kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

İstanbul'da Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 3 kişi kayboldu. Başka bir balıkçının fark etmesi üzerine bir kişi kurtarılırken, kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

Haber Merkezi İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.

Dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne 3 arkadaş açılmaya başladı. Bir süre sonra kayık alabora olması nedeniyle 3 kişi kayboldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, ilk müdahaleyi yaparak, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaralı olarak kurtardı.

İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.

SABAHA KADAR ARAMA YAPILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri gece saatlerine kadar arama yaptı.

İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.
  • Bölgedeki olumsuz hava koşulları ile yoğun sis olması nedeniyle ekipleri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde yeniden yapılan çalışmalarda Terkos Gölü’nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.

İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.

İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.

İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığı alabora oldu.
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