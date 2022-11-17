İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İstanbul il geneli ve Tekirdağ’ın doğusu için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Sarı alarm verilen mega kentin bazı ilçelerinde başlayan yağmurun etkisi ile her iki yakada trafik yoğunluğu oluştu.

SARI ALARM VERİLEN 43 KENT ŞÖYLE:

"Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce"

YÜZDE 90'U GÖRDÜ

Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 17.50 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

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GÜNDEM İstanbul ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı: Sabaha kadar sürecek

FOTOĞRAF 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbulda sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olmaya başladı. Marmara Denizinde dalgaların boyu 5 metreyi bulurken, yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların da sahilde yürüyüş yaptığı görüldü. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların martılarla görüntüsü ise mest etti. İstanbul’da şiddetli lodos etkili oluyor İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları seyretmek isteyen bazı vatandaşlar sahile koştu.

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FOTOĞRAF 21 Meteoroloji beklenen kuvvetli rüzgar ve Fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada Rüzgarın Marmara ve Kuzey Egede zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Meteoroloji öğle saatlerinde itibaren Marmaranın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmaranın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbulun batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmaranın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbulun batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolunun kuzeyi ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa), Marmara ve Kuzey Egede zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 kmsa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE 13°C, 20°CSağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 20°CSağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 19°CSağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 22°CSağanak yağışlı EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında) yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Kmsa), Kuzey Egede zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°CParçalı bulutluDENİZLİ 8°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluİZMİR 12°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 2°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra yağmurlu İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Kmsa) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA 2°C, 16°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 0°C, 17°CParçalı bulutluKONYA 2°C, 17°CParçalı bulutluYOZGAT 0°C, 14°CParçalı bulutlu BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Kmsa) olarak esmesi bekleniyor.BOLU -1°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU -2°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluSİNOP 11°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluZONGULDAK 10°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadenizin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Kmsa) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA 1°C, 19°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurluSAMSUN 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN 3°C, 8°CYağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 15°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİİRT 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Kasım hava durumu tahminlerini açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte ülke genelinde il il hava durumu.. BiP'te paylaş

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