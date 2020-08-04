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Gündem İstanbul trafiği tatilinin bitmesiyle eski günlerine geri döndü
İSTANBUL

İstanbul trafiği tatilinin bitmesiyle eski günlerine geri döndü

4 günlük Kurban Bayramını fırsat bilen İstanbullular tatile, memlekete gitmişti. Tatilin bitmesiyle toplu taşıma araçlarında ve trafikte yoğunluk yaşandı ve İstanbul eski kalabalık günlerine döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle endişe duyan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yine de binmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbullular tatil bittikten sonra toplu ulaşım araçlarına akın etti.
İstanbullular tatil bittikten sonra toplu ulaşım araçlarına akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçları eski kalabalık günlerine döndü. Altunizade metrobüs durağına gelen çok sayıda vatandaş, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğundan dert yandı.


"VİRÜS YOKMUŞ GİBİ"

İşe gitmek için otobüs, metro ve metrobüs kullandığını ifade eden Dursun Katar, "Çok kalabalık. Sultanbeyli’den otobüse, oradan metroya bindim, metrobüse aktarma yapacağım. Çok kalabalıktı. Eskisi gibi, virüs yok gibi şu anda" şeklinde konuştu.

İstanbul'da İETT otobüsünde sosyal mesafe kalmadı
GÜNDEM
İstanbul'da İETT otobüsünde sosyal mesafe kalmadı

"MASKE TAKMAYANLAR VAR"

Evine gitmek üzere Altunizade’den metrobüse binecek olan Ömer Kankur, "Koronavirüsten korkuyoruz şu an. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz ama herkes bilinçli değil. Çok kalabalık ve maske takmayanlar var. Sağlık alanında çalışıyorum, nöbetten çıktık ve evimize gideceğiz. Metrobüsü kullanacağım. Herkes dikkat etsin" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE BAYAĞI BİR YOĞUNLUK BİZİ BEKLİYOR"

Yeliz Erdoğan da , "Şu trafiğe bakılırsa ilerleyen günlerde bayağı bir yoğunluk bizi bekliyor gibi görünüyor. Ben iki durak için buraya geldiğimden çok yoğunluk yaşamadım ama Bayrampaşa tarafından gelen arkadaşlarımdan biliyorum yoğun olduğunu. Bayramda memlekete gittik geldik, İstanbul boşalmıştı ama yoğunluk yavaş yavaş başladı" diye konuştu.

Merve Horuz ise, "Metro yoğundu ama ben yine de sosyal mesafenin korunduğunu gördüm. Sağlık Bakanımızın uyarılarına uyup, dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul trafiğine uzun araç kuyrukları oluştu
GÜNDEM
Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul trafiğine uzun araç kuyrukları oluştu
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