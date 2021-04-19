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Gündem İstanbul trafiğinde pazartesi sürprizi Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyretti
İSTANBUL

İstanbul trafiğinde pazartesi sürprizi: Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyretti

İstanbul'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü, trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyretti. Önceki haftalarda saat 08.30 itibariyle yüzde 70'lere yaklaşan trafik yoğunluğu bugün ise Ramazan etkisiyle yüzde 35 seviyesinde ölçüldü.

Haber Merkezi AA
İstanbul trafiğinde pazartesi sürprizi: Haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyretti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre neredeyse yarı yarıya azaldığı gözlendi. Ramazan öncesinde özellikle hafta sonu şehir dışına veya tatil yörelerine gidenlerin dönüşünün etkisiyle kimi zaman yüzde 70 yoğunluğa ulaşan İstanbul trafiği bugün yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

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56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

KÖPRÜ TRAFİĞİ

İstanbul'da sabah saatlerinde mesai giden vatandaşlar, sadece köprü girişlerinde oluşan trafikle karşılaştı.

Şehrin genelinde ana arterlerde dikkat çeken bir trafik oluşmazken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine köprü girişlerinde trafik oluştu.

Her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürdü.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerin bazı bölgelerinde trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, genel olarak trafik akışı sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.

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