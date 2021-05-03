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İSTANBUL

İstanbul trafiğinde tam kapanma etkisi: Yüzde 18'lere kadar geriledi

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 oldu.

Haber Merkezi AA
İstanbul trafiğinde tam kapanma etkisi: Yüzde 18lere kadar geriledi
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.​

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Sahte izin belgesi pahalıya patladı!
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan şok denetim uygulaması kapsamında korona virüs denetimi yapıldı.
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Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kişilerin HES kodu ve izin belgesi kontrol edildi.
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Çalılöz Mahallesinde kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Bir otomobildeki 6 kişinin de izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi.
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Aralarındaki bir mülteci kadınında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu mülteci kadının kimlik bilgilerini alan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.
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Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 4 bin 50’şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
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Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs’ta bekleriz hepinizi dedi. Daha sonra Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman diyerek tepki gösterdi.
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Kısıtlama ihlali yapan diğer bir vatandaş ise oğluyla birlikte bankamatiğe kredi kartı borcu yatırmak için gitmek için dışarı çıktı. Denetime takılan baba-oğul, “izin belgesi” gösteremeyince 4 bin 50’şer liradan 8 bin 100 lira ceza yedi.
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Kontrol noktasındaki ekipleri gören bir motosikletli sürücü de geri dönerek hızla kaçtı.
Sahte izin belgesi pahalıya patladı!
Kırıkkale'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir gruba toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Araçta bulunan şahıslardan biri ise kendilerini görüntüleyen muhabire, "Güzellik merkezi açılışımız var. Bunlar elemanlarım" diyerek önce poz verdi, ardından "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

12 bin TL'lik araca 90 bin TL'lik modifiye ikinci kez polise takıldı
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Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı bölgelerde denetim noktası oluşturdu.
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ikmet Şahin Köprülü Kavşak girişinde polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da katıldı.
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Sürücülere izin belgesi soran ekipler 16 F 4619 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı ve arka
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Sürücünün araçtaki değişiklikleri ruhsata işletmesi için 1 hafta süre verilirken uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobili trafikten 2'nci kez men edilecek.
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Ceza işlemi uygulanan Altunbay ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. dedi.
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Ali Rıza Altunbay, geçen yıl 23 Haziran'da aracındaki modifiye işlemi için yaptığı açıklamada, Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL´ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL´nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu diye konuştu.
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Bunun üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay’ın 90 bin TL’ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlatmış ve incelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay’a 7 gün süre vererek, 132 TL ceza kesmişti. Ancak bu süre içinde Altunbay’ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil 8 Temmuz 2020’de trafikten menedilmişti.
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12 bin TL'lik araca 90 bin TL'lik modifiye ikinci kez polise takıldı
12 bin TL'ye aldığı otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a aracında izinsiz değişiklikler yaptığı için ikinci kez ceza kesildi. Altunbay'a araçtaki değişiklikleri ruhsata işletmesi için 1 hafta süre verilirken uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobili trafikten ikinci kez men edilecek. Otomobili daha önce aynı nedenle trafikten men edilen Altunbay, basın mensuplarına, modifiye tutkusundan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz" dedi.


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