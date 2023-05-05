İstanbul trafiğine miting düzenlemesi: Cumartesi ve pazar günleri bazı yollar ulaşıma kapatılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremzedelerle görüştü. Çocukları seven daha sonra depremzedelere yemek dağıtan Bakan, vatandaşların taleplerini dinledi. Bir kadın depremzede Bakan Koca'nın yanına gelerek, "Depremin ilk gününden beri bizi bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Hatay ve çevresinde gördüğümüzde çok büyük gurur duyuyoruz. Siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız bunu da söylemek istiyorum" diye konuştu. Bakan daha sonra İskenderun, Defne ve Antakya'daki hastane inşaatlarında incelemelerde bulundu.