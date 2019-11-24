İstanbul trafiğine 'Tarihi Yarımada Koşusu' düzenlemesi: Bazı cadde ve sokaklar kapatılacak İstanbul trafiğine 'Tarihi Yarımada Koşusu' düzenlemesi: Bazı cadde ve sokaklar kapatılacak İstanbul'da bugün yapılan Tarihi Yarımada Koşusu dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı. 09.00-11.00 arasında Spor İstanbul AŞ tarafından düzenlenecek koşu için etkinlik bitimine kadar kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.

Haber Merkezi 24 Kasım 2019, 09:24 Son Güncelleme: 24 Kasım 2019, 09:38 AA